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    Sursa de alimentare pentru WV 26331070 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Încărcător negru cu cablu lung și conector rotund, pe fundal alb.

    Sursa de alimentare pentru WV

    Cod produs: 2.633-107.0

    Sursa de alimentare pentru curatitorul de geamuri WV.