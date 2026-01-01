T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior

Brațul rotativ Twin Jet al dispozitivului T-Racer T 5 permite îndepărtarea murdăriei de pe suprafete de mari dimensiuni din exterior, rapid și eficient. Dispozitivul oferă posibilitatea de a regla distanța duzelor fata de suprafața de curățare individual. În acest fel, suprafețele dure, cum ar fi piatra și betonul, pot fi curățate, precum și suprafețele sensibile, cum ar fi lemnul. În comparație cu lancea de pulverizare, T 5 economisește aproximativ jumătate din timp. În plus, dispozitivul protejează în mod fiabil utilizatorii împotriva stropirii cu apă. Cu ajutorul mânerului ergonomic, suprafețele verticale, cum ar fi ușile garajului, pot fi, de asemenea, curățate în mod optim. Compatibil cu aparatele de spalat cu presiune din clasele K 2 - K 7.

Doua duze rotative cu fanta Performanță bună - ideal pentru curățarea suprafețelor mai mari. Apărătoare impotriva stropilor Curatare fara stropire Ajustarea inaltimii Reglarea distanței dintre duze permite curățarea diferitelor suprafețe. Curatarea suprafetelor sensibile si nesensibile precum lemn si piatra. Mâner Curatare comoda a suprafetelor verticale Efect de plutire Curatatorul pluteste pe podea si asigura utilizarea simpla.