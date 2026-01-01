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    Talpa de calcat pentru I 6006 28601420 Karcher | Kärcher

    Talpă de fier de călcat cu perforații, formă triunghiulară, margine metalică și mâner negru.

    Talpa de calcat pentru I 6006

    Cod produs: 2.860-142.0

    Talpa non-aderenta pentru fierul de calcat cu aburi presurizat I 6006, din otel inoxidabil, cu alunecare usoara. Perfecta pentru calcarea materialelor delicate precum matase, in, haine negre sau dantela.