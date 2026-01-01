Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set

Suportul practic pentru perete și utilizarea mobilă: acest tambur pentru furtun poate fi folosit atât pentru depozitarea furtunului pe perete cu suportul inclus, cât și pentru utilizarea mobilă în grădină. Setul HR 3.20 poate fi cu ușurință îndepărtat din suport și transportat confortabil datorită mânerului ergonomic. Cu ajutorul manivelei cu mișcare liberă, furtunul de grădină se înfășoară rapid și eficient, fiind depozitat cu grijă, fără cute sau încurcături. Designul compact și stabilitatea sporită datorită centrului de greutate scăzut oferă o utilizare comodă și sigură. Tamburul pentru furtun vine complet asamblat și este gata de utilizare imediată, incluzând 20 de metri de furtun de grădină, conectori, adaptor pentru robinet și duză. Este rezistent la UV și îngheț, garantând o durabilitate excelentă și o performanță de lungă durată. Kärcher oferă o garanție de 5 ani pentru acest produs.

Funcție 2 în 1: derulator de furtun montat pe perete și mobil într-unul singur Depozitarea furtunului pe perete, precum și pentru utilizarea mobilă în grădină. Suport pentru perete Instalare simplă și rapidă a unității practice de depozitare. Mâner pliabil cu manivelă Depozitare compacta Compact dimensioning Depozitare compacta Gata pentru utilizare imediată Accesoriile de udare sunt incluse în pachetul de livrare. Racord pentru furtun curbat Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.