Tambur pentru furtun HBX 2.10 Compact

HBX 2.10 Hose Box reprezintă soluția ideală pentru udarea plantelor pe balcoane, terase, în grădini mici sau pentru utilizarea în excursii de camping. Tamburul este livrat complet echipat, incluzând toate accesoriile necesare pentru utilizarea în exterior. Furtunul poate fi înfășurat rapid și ușor utilizând manivela pliabilă. De asemenea, sistemul anti-picurare fiabil cu două conectori Aqua Stop face deconectarea simplă și fără stropi. Acest sistem, împreună cu conceptul inteligent de depozitare a accesoriilor și a furtunului, asigură că urmele de apă pe covoare sau parchet vor deveni o amintire. Dimensiunile compacte permit depozitarea lui chiar și în cele mai înguste spații din interior, cum ar fi dulapul de sub chiuvetă. De asemenea, poate fi montat pe perete. Este compatibil și ca furtun de alimentare pentru aparatele de splalat cu presiune Kärcher K 2–K 4.

Cutie de furtun compactă Depozitare cu economie de spațiu, se potrivește chiar și în dulapurile de sub chiuvetă. Mâner pliabil cu manivelă Înfășurare fiabilă a furtunului și depozitare cu economie de spațiu. Gata pentru utilizare imediată Toate accesoriile necesare pentru instalarea în exterior (duză, conectori, conexiune la robinetul exterior) sunt incluse în pachetul de livrare. Sistem inteligent de depozitare pentru accesorii și furtunuri Previne urmele de apă de pe covoare sau parchet. Toate accesoriile sunt depozitate în siguranță pe cutie pentru a economisi spațiu. Doi conectori pentru furtun cu Aqua Stop Deconectare ușoară fără stropire cu apă. Potrivit pentru montarea pe perete Puncte de agățare prevăzute pe partea din spate a carcasei pentru instalarea pe perete. Ușor Ușor de transportat și prietenos pentru spate. Opțiuni multiple pentru poziționarea furtunului de alimentare Împiedică îndoirea furtunului pentru un debit constant al apei și o durată lungă de viață. Suport solid și sigur Se desface ușor, chiar și atunci când este folosit în mișcare. Mâner ergonomic Usor de manevrat și transportat