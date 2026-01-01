Tambur pentru furtun HBX 4.20 Automat

Întotdeauna depozitat corect: tamburul pentru furtun elegant este montat pe perete pentru a economisi spațiu și conectat la robinet printr-un furtun de legătură. Datorită suportului de perete, tamburul poate fi rotit la mai mult de 180°, permițând furtunului să ajungă cu ușurință în orice colț al grădinii. Furtunul de grădină se poate extinde ușor până la 20 de metri. Cu ajutorul etapelor de blocare, furtunul se fixează automat la intervale scurte. O tragere ușoară a capătului furtunului eliberează mecanismul de blocare și permite retragerea automată și controlată a acestuia, fără cute sau încâlceli. Datorită sistemului inovator FlexChange, tamburul pentru furtun poate fi îndepărtat de pe suportul de perete rapid și fără unelte. Astfel, acesta poate fi depozitat ușor în timpul iernii sau utilizat flexibil între suportul de perete și țeava pentru furtun, disponibilă ca accesoriu opțional. Tamburul pentru furtun este, de asemenea, rezistent la UV și îngheț, fiind perfect pentru a rămâne pe peretele casei pe tot parcursul anului. Pentru protecție împotriva furtului, se poate atașa un lacăt de cablu. Kärcher oferă o garanție de cinci ani pentru acest produs.

Schimbare rapidă Fără șuruburi, fără unelte, fără stres: cu sistemul unic Kärcher FlexChange, tamburul poate fi scoas din suportul de perete în câteva secunde (de exemplu, iarna). Suport practic pentru duze Duzele și lăncile de pulverizare pot fi agățate pe suportul de perete pentru depozitare convenabilă. Depozitarea furtunului Trageți scurt de capătul furtunului și dispozitivul de retragere va retrage furtunul complet în mod automat. Confort maxim fără noduri, manivele sau murdărirea mâinilor. Ieșire furtun pe partea inferioară a tamburului Pentru o protecție mai bună împotriva intemperiilor și o durată de viață mai lungă. Tamburul cu furtun montat pe perete cu utilizare la 180° Montată pe suportul de perete, cutia pentru furtun poate fi rotită la 180°. Acest lucru permite o libertate maximă de mișcare atunci când udați grădina, fără să îndoiți furtunul. Suport de perete robust și detașabil UUtilizarea materialelor robuste cu un nucleu metalic asigură durabilitate și stabilitate de lungă durată. Deosebit de practic: suportul de perete detașabil înseamnă că nu va rămâne blocat. Frână integrată pentru furtun Retragerea automată a furtunului este combinată cu o frână pentru furtun, astfel încât furtunul este înfășurat automat înapoi în cutia furtunului într-un mod controlat și lent. Ghidaj integrat pentru furtun Fără îndoituri și noduri: furtunul este tras în mod uniform și ghidat. Mâner ergonomic Mânerul de transport ergonomic facilitează transportul cutiei de furtun cu o singură mână. Gata pentru utilizare imediată Accesoriile de udare sunt incluse în pachetul de livrare.