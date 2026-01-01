Tambur pentru furtun HBX 5.25 Automatic

Întotdeauna depozitat în mod ideal: tamburul elegantă pentru furtun este montată pe perete pentru economisirea spațiului și este conectată la robinet printr-un furtun de legătură. Datorită suportului de perete, tamburul pentru furtun poate fi rotită la mai mult de 180°, permițând furtunului să ajungă cu ușurință în orice colț al grădinii. Furtunul poate fi extins cu ușurință până la o lungime maximă de 25 de metri. Există etape de blocare corespunzătoare: furtunul se blochează automat la intervale scurte. Tragerea ușoară a capătului furtunului eliberează mecanismul de blocare, astfel încât furtunul se retrage automat și controlat, fără a se face bucle sau noduri. Sistemul inovativ de montare FlexChange permite îndepărtarea ușoară a cutiei de furtun din suportul de perete, fără a fi necesare unelte. Acest lucru este ideal pentru depozitarea ușoară pe timpul iernii sau pentru utilizarea flexibilă între suportul de perete și țeava de furtun, disponibilă ca accesoriu opțional. tamburul pentru furtun este, de asemenea, rezistentă la UV și îngheț, ceea ce o face perfectă pentru a rămâne montată pe peretele casei pe tot parcursul anului. Pentru protecția împotriva furtului, se poate adăuga un lacăt de cablu. Kärcher oferă o garanție de 5 ani pentru produs.

Schimbare rapidă Fără șuruburi, fără unelte, fără stres: cu sistemul unic Kärcher FlexChange, tamburul poate fi scoas din suportul de perete în câteva secunde (de exemplu, iarna). Suport practic pentru duze Duzele și lăncile de pulverizare pot fi agățate pe suportul de perete pentru depozitare convenabilă. Depozitarea furtunului Trageți scurt de capătul furtunului și dispozitivul de retragere va retrage furtunul complet în mod automat. Confort maxim fără noduri, manivele sau murdărirea mâinilor. Ieșire furtun pe partea inferioară a tamburului Pentru o protecție mai bună împotriva intemperiilor și o durată de viață mai lungă. Tamburul cu furtun montat pe perete cu utilizare la 180° Montată pe suportul de perete, cutia pentru furtun poate fi rotită la 180°. Acest lucru permite o libertate maximă de mișcare atunci când udați grădina, fără să îndoiți furtunul. Suport de perete robust și detașabil UUtilizarea materialelor robuste cu un nucleu metalic asigură durabilitate și stabilitate de lungă durată. Deosebit de practic: suportul de perete detașabil înseamnă că nu va rămâne blocat. Frână integrată pentru furtun Retragerea automată a furtunului este combinată cu o frână pentru furtun, astfel încât furtunul este înfășurat automat înapoi în cutia furtunului într-un mod controlat și lent. Ghidaj integrat pentru furtun Fără îndoituri și noduri: furtunul este tras în mod uniform și ghidat. Mâner ergonomic Mânerul de transport ergonomic facilitează transportul cutiei de furtun cu o singură mână. Gata pentru utilizare imediată Accesoriile de udare sunt incluse în pachetul de livrare.