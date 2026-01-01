Tambur pentru furtun HR 3

Suportul practic pentru perete și utilizarea mobilă se îmbină perfect: acest tambur pentru furtun este ideal atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cu suportul inclus, cât și pentru utilizarea mobilă în grădină. HR 3 se poate îndepărta cu ușurință din suport și este comod de transportat datorită mânerului ergonomic. Cu ajutorul manivelei cu rulare liberă, furtunul poate fi înfășurat fără efort și depozitat ordonat, fără a se forma colțuri sau încurcături. De asemenea, produsul se remarcă prin designul compact și stabilitatea sporită datorită centrului de greutate scăzut. Tamburul pentru furtun vine complet asamblat și este gata de utilizare imediată. Rezistent la UV și îngheț, este suficient de durabil și robust pentru a rezista uzului zilnic. Kärcher oferă o garanție de 5 ani.

Funcție 2 în 1: derulator de furtun montat pe perete și mobil într-unul singur Depozitarea furtunului pe perete, precum și pentru utilizarea mobilă în grădină. Suport pentru perete Instalare simplă și rapidă a unității practice de depozitare. Mâner pliabil cu manivelă Depozitare compacta Compact dimensioning Depozitare usoara Gata pentru utilizare imediată Accesoriile de udare sunt incluse în pachetul de livrare. Racord pentru furtun curbat Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.