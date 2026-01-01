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    Tampoane de lustruire a parchetului, ceruit 28631960 Karcher | Kärcher

    Trei discuri albe din material textil, aranjate pe un fundal alb.

    Tampoane de lustruire a parchetului, ceruit

    Cod produs: 2.863-196.0

    3 tampoane de lustruire pentru burghiul aspirator FP 303. Special pentru o lustruire perfecta a suprafetelor dure ca de exemplu podelelor de parchet ceruit.