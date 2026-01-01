Tampoane de lustruire a parchetului, ceruit 28631960 Karcher | Kärcher

3 tampoane de lustruire pentru burghiul aspirator FP 303. Ideal pentru lustruirea suprafetelor dure cu ceara si a suprafetelor cu finisaj cu ceara-ulei, ex. tampoane pentru lustruirea parchetului ideale pentru suprafetele dure ceruite si a pardoselilor cu finisaj ulei-ceara. Fixati pur si simplu tampoanele de lustruire la discuri.

Tampoane de lustruire din microfibra de inalta calitate Rezultate perfecte de polisare pe suprafete ceruite de lemn si pardoseli de lemn cu finisare de ulei-ceara Dezvoltate special pentru lustruirea suprafetelor ceruite de lemn si a pardoselilor de lemn cu finisare pe baza de ulei-ceara Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C