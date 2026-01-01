Tampoane de lustruire a parchetului, sigilat Karcher | Kärcher

3 tampoane de lustruire pentru burghiul aspirator FP 303. Ideal pentru lustruirea pardoselilor sigilate. Tampoanele de lustruire sunt ideale pardoseli sigilate precum pluta, parchet, laminat. Fixati pur si simplu tampoanele de lustruire la discuri.

Tampoane de lustruire din microfibra de inalta calitate Rezultate perfecte de polisare pe pardoseli sigilate (parchet, laminat, pluta) Special dezvoltate pentru lustruirea de pardoseli sigilate (parchet, laminat, pluta) Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C