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    Tampoane de lustruire a parchetului, sigilat Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Trei discuri albe cu dungi verzi, din material textil, pe fundal alb.

    Tampoane de lustruire a parchetului, sigilat/laminat

    Cod produs: 2.863-197.0

    3 tampoane de lustruire pentru burghiul aspirator FP 303. Special pentru o lustruire perfecta a supreafetelor tari, sigilate ca de exemplu parchet sigilat, pluta si laminat.