Tampoane de lustruire piatra Karcher | Kärcher

3 tampoane de lustruire pentru burghiul aspirator FP 303. Ideal pentru lustruirea pardoselilor din piatra matt, PVC sau linoleum. Tampoanele de lustruire sunt ideale pentru pardoselile din piatra matt, PVC si linoleum. Fixati pur si simplu tampoanele de lustruire la discuri.

Tampoane de lustruire din microfibra de inalta calitate Rezultate de lustruire perfecte pe podele din piatra naturala mata, PVC si linoleum. Dezvoltate special pentru lustruirea de pardoseli mate de piatra naturala, PVC si linoleum Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C