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    Tampoane de lustruire piatra Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Trei perii rotunde din microfibră, galben și alb, pe fundal alb.

    Tampoane de lustruire piatra/ linoleu/ PVC

    Cod produs: 2.863-198.0

    3 tampoane de lustruire pentru burghiul aspirator FP 303. Special pentru o lustruire perfecta a podelelor mate de piatra, PVC sau linoleu.