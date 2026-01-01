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    Tampoane de lustruire (universal) 28631930 Karcher | Kärcher

    Trei discuri albe din material textil, dispuse pe un fundal alb.

    Tampoane de lustruire (universal)

    Cod produs: 2.863-193.0

    3 tampoane de lustruire pentru burghiul aspirator FP 303. Pentru o lustruire perfecta tuturor suprafetelor dure si podelelor de parchet, piatra, linoleu, pluta, PVC si laminat.