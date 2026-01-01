Teava MP 160 Multi Power Jet 26432380 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.643-238.0Jet cu putere multipla cu 5 tipuri de jeturi: jet agent de curatare, jet ventilator HP, duza rotativa, jet creion si jet de ventilator extins cu presiune redusa. Jetul adecvat poate fi selectat prin simpla rasucire.
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.5
Greutate cu ambalaj (kg)
0.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
447 x 57 x 57
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
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