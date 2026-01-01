Teava MP 160 Multi Power Jet 26432380 Karcher | Kärcher

Jetul cu putere multipla ofera 5 tipuri de jet intr-o singura teava de pulverizare: jet de agent de curatare, jet tip evantai HP, duza rotativa, jet tip creion si jet tip evantai larg cu presiune redusa. Jetul adecvat este selectat usor prin indoire. Acest lucru inseamna ca schimbarea tevii de pulverizare, care consuma timp, nu mai este necesara. Jetul cu putere multipla este adecvat pentru toate seriile Karcher K6-K7 de curatitoare electrocasnice cu presiune. Dispozitivul versatil poate fi utilizat in jurul casei, gradinii si masinii.

5 tipuri de pulverizare 5 in 1: cinci tipuri diferite de pulverizare intr-o singura tija de pulverizare Nu este necesară schimbarea tijei de pulverizare Mâner ergonomic O manevrare optimizata Ajustare continua Adaptarea presiunii la sarcina de curatare in cauza