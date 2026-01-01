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    Teava MP 160 Multi Power Jet 26432380 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Lancea de pulverizare Kärcher, neagră cu detalii galbene, pe fundal alb.

    Teava MP 160 Multi Power Jet

    Cod produs: 2.643-238.0

    Jet cu putere multipla cu 5 tipuri de jeturi: jet agent de curatare, jet ventilator HP, duza rotativa, jet creion si jet de ventilator extins cu presiune redusa. Jetul adecvat poate fi selectat prin simpla rasucire.