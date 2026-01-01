Datorită cleştelui pentru crengi TLO 18-32 Battery, tăierea acestora nu a fost niciodată mai simplă. Cu ajutorul lamei de înaltă calitate, crengile sunt tăiate fără efort. Iar cele care rămân în copac pot fi înlăturate cu ajutorul cârligului ce acționează ca o clemă.

Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Dispozitivul poate fi alimentat cu orice baterie de 18 V Karcher. Lama ocolitoare Tăiați în mod special precis și fără a fi nevoie de forță. Abordare extinsă Chiar și atingerea ramurilor mai înalte nu este o problemă. Cârligul acționează ca o clemă Datorită cârligului care acționează și ca o clemă, puteți elimina ramurile care au rămas blocate în copac. Deblocare sigură Împiedică pornirea neintenționată a cleștelui pentru crengi Mâner din cauciuc Pentru confort maxim, în special atunci când lucrați pe perioade îndelungate. Lama de otel cu acoperire din teflon Lama de oțel de înaltă calitate asigură o viață lungă.