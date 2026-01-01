Întreținerea copacilor devine ușoară cu ajutorul bateriei – crengile și ramurile cu un diametru de până la 2,5 cm nu reprezintă o provocare pentru foarfeca electrică pentru pomi de la Kärcher. Datorită lamei puternice, tăierea este deosebit de precisă și nu necesită efort. Tăierea delicată ajută creșterea sănătoasă a plantelor. Acest lucru face tăierea și toaletarea copacilor și plantelor lemnoase mai ușoară și mai sigură. Lucrul confortabil la înălțime: cu extensia telescopică opțională (nu este inclusă în pachet), până la o înălțime de 3,5 metri.

Lama ocolitoare Tăiați în mod special precis și fără a fi nevoie de forță. Deblocare sigură Împiedică pornirea neintenționată a cleștelui pentru crengi Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Dispozitivul poate fi alimentat cu orice baterie de 18 V Karcher. Mâner din cauciuc Pentru confort maxim, în special atunci când lucrați pe perioade îndelungate.