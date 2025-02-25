Indiferent de rolul gardurilor vii sau al arbuștilor, trimmerele cu acumulator Kärcher, extrem de ușor de manevrat, asigură tăieri precise și un aspect îngrijit, fără bătăi de cap.
Mânerul rotativ la 180° al trimmerelor HGE 36-60 Battery și HGE 18-50 Battery reduce solicitarea brațelor și a umerilor. Datorită elementului de prindere, mânerul asigură o susținere sigură a trimmerului și o poziție de lucru ergonomică.
Trimmerul pentru gard viu HGE 36-60 Battery dispune de control al vitezei în două trepte. Viteza de tăiere poate fi reglată manual, în funcție de grosimea ramurilor, între putere maximă și viteză maximă.
Mătura pentru gard viu (disponibilă pe HGE 36-60 Battery, HGE 18-50 Battery, PHG 18-45) direcționează ramurile și crenguțele tăiate direct pe sol, în loc să le lase să cadă în interiorul gardului viu, eliminând necesitatea îndepărtării lor manual. Lucrul devine astfel mult mai ușor, mai ales la tăierea pe orizontală.
Lamele trimmerelor pentru gard viu cu acumulator sunt șlefuite cu diamant și asigură rezultate de tăiere precise.
Protecția pentru vârful lamei permite lucrul în siguranță lângă sol, pereți sau alte suprafețe dure, fără a deteriora lama sau suprafețele din jur.
Trimmerul pornește doar atunci când este ținut cu ambele mâini, prevenind pornirea accidentală și asigurând un nivel ridicat de siguranță în utilizare.
Modelele HGE 18-50 și HGE 36-60 sunt prevăzute cu o funcție specială care facilitează tăierea ramurilor mai groase, întâlnite ocazional în gardurile vii.
Acumulatorul litiu-ion de 18 V sau 36 V afișează în timp real nivelul de încărcare și timpul de funcționare rămas, pentru o planificare mai bună a lucrului.
Trimmerul puternic pentru gard viu HGE 36-60 Battery este ideal pentru lucrări solicitante de tăiere. Datorită controlului vitezei în două trepte, poate fi ales modul potrivit în funcție de aplicație: viteză maximă sau putere maximă. În plus, funcția de tăiere pentru ramuri mai groase face față cu ușurință vegetației dense.
Protejează lama și previne deteriorarea pereților, marginilor sau solului.
Deosebit de practică pentru garduri vii cu ramuri mai groase.
Direcționează resturile rezultate din tăiere în fața utilizatorului, pe sol, în loc să rămână prinse în gardul viu.
În funcție de lucrare, poate fi aleasă viteză maximă sau putere maximă.
Mânerul poate fi rotit la 180°, în mai multe poziții, pentru o manevrare confortabilă în orice direcție de tăiere.
Bateria este interschimbabilă și compatibilă cu toate aparatele din platforma Kärcher Battery Power de 36 V.
Permite tăierea gardurilor vii înalte. Prelungitorul se montează și se demontează rapid, pentru depozitare compactă.
Capul de tăiere poate fi înclinat în 4 poziții, până la 115°, permițând tăierea diferitelor forme ale gardului viu și o poziție de lucru confortabilă. Ideal pentru tăierea părții superioare a gardului.
Asigură ca resturile tăiate să cadă în fața utilizatorului, nu în interiorul gardului viu. Economisește timp și crește siguranța, deoarece crenguțele nu cad spre utilizator.
Cu ajutorul acestei funcții se pot tăia și ramurile mai groase.
Distribuie greutatea uniform și reduce oboseala brațelor în timpul lucrului îndelungat.
Protejează lama și previne deteriorarea solului sau a suprafețelor din jur.
Trimmerul telescopic PHG 18-45 Battery elimină necesitatea folosirii scărilor. Capul de tăiere reglabil permite realizarea tuturor lucrărilor direct de la sol, fiind ideal pentru garduri vii înalte și late.
Previne deteriorarea solului sau a clădirilor, iar capul de tăiere poate fi depozitat ușor prin agățare pe perete.
Partea frontală a trimmerului permite tăierea cu ușurință chiar și a ramurilor mai mari.
Trimmerul poate fi utilizat cu orice baterie din platforma Kärcher Battery Power de 18 V.
Capul de tăiere poate fi ajustat în 4 poziții, până la 115°, pentru tăiere ușoară și precisă a diferitelor forme ale gardului viu.
Asigură tăieri curate și precise.
Ușor pentru o manevrabilitate confortabilă, fără efort: trimmerul pentru gard viu cu acumulator HGE 18-45 cu lamă diamantată pentru tăiere cu precizie.
Tensiune: 18 V
Lungime de tăiere: 45 cm
Pas dinți: 18 mm
Randament per acumulator încărcat: max. 250 m*
Mâner rotativ: nu
2 trepte de viteză: nu
Mătură pentru gard viu: nu
* Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power
Trimmerul pentru gard viu cu acumulator HGE 18-50: mânerul rotativ 180° și mătura pentru gard viu asigură o tăiere practică și eficientă.
Tensiune: 18 V
Lungime de tăiere: 50 cm
Pas dinți: 22 mm
Randament per acumulator încărcat: max. 325 m*
Mâner rotativ: da
2 trepte de viteză: nu
Mătură pentru gardul viu: da
* Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power
Trimmerul pentru gard viu cu prelungitor PHG 18-45 elimină nevoia scării. Capul de tăiere ajustabil face posibilă tăierea din părți, de sus și de jos a gardurilor vii direct de la sol – ideal pentru gardurile înalte.
Tensiune: 18 V
Lumgime de tăiere: 45 cm
Pas dinți: 18 mm
Randament per acumulator încărcat: max. 250 m*
Cap de tăiere ajustabil: da, 115°
Mătură pentru gardul viu: da
* Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power
Pentru garduri mari, alegeți trimmerul HGE 36-60 Battery cu acumulator puternic de 36 V pentru tăierea gardurilor fără cablu de alimentare. Echipat cu un mâner rotative 180°, mătură pentru gardul viu și 2 trepte de viteză: puternicul trimmer cu acumulator pentru gard viu HGE 36-60.
Tensiune: 36 V
Lungime de tăiere: 60 cm
Pas dinți: 26 mm
Randament per acumulator încărcat: max. 600 m*
Mâner rotativ: da
2 trepte de viteză: da
Mătură pentru gard viu: da
* Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power
Trimmerul pentru gard viu este un produs al platformei de acumulatori Kärcher Battery Power de 18 V. Există multe alte produse cu care acumulatorii Battery Power pot fi utilizați.
Dacă ai nevoie de mai multă putere pentru îngrijirea gardurilor vii și a arbuștilor, trimmerul pentru gard viu în varianta de 36 V este o alegere potrivită. Există, de asemenea, numeroase alte produse Kärcher cu care acumulatorii Battery Power de 36 V pot fi utilizați.