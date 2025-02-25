    Trimmere pentru gard viu cu acumulator

    Indiferent de rolul gardurilor vii sau al arbuștilor, trimmerele cu acumulator Kärcher, extrem de ușor de manevrat, asigură tăieri precise și un aspect îngrijit, fără bătăi de cap.

    Caracteristicile trimmerului pentru gard viu

    Mâner rotativ 180°

    Mânerul rotativ la 180° al trimmerelor HGE 36-60 Battery și HGE 18-50 Battery reduce solicitarea brațelor și a umerilor. Datorită elementului de prindere, mânerul asigură o susținere sigură a trimmerului și o poziție de lucru ergonomică.

    Controlul vitezei în două trepte

    Trimmerul pentru gard viu HGE 36-60 Battery dispune de control al vitezei în două trepte. Viteza de tăiere poate fi reglată manual, în funcție de grosimea ramurilor, între putere maximă și viteză maximă.

    Mătură pentru gardul viu

    Mătura pentru gard viu (disponibilă pe HGE 36-60 Battery, HGE 18-50 Battery, PHG 18-45) direcționează ramurile și crenguțele tăiate direct pe sol, în loc să le lase să cadă în interiorul gardului viu, eliminând necesitatea îndepărtării lor manual. Lucrul devine astfel mult mai ușor, mai ales la tăierea pe orizontală.

    În plus, trimmerele noastre pentru gard viu cu acumulator sunt echipate cu numeroase alte funcții practice:

    Trimmer pentru gard viu cu acumulator Karcher

    Lame șlefuite cu diamant

    Lamele trimmerelor pentru gard viu cu acumulator sunt șlefuite cu diamant și asigură rezultate de tăiere precise.

    Protecție pentru vârful lamei

    Protecția pentru vârful lamei permite lucrul în siguranță lângă sol, pereți sau alte suprafețe dure, fără a deteriora lama sau suprafețele din jur.

    Pornire sigură cu ambele mâini

    Trimmerul pornește doar atunci când este ținut cu ambele mâini, prevenind pornirea accidentală și asigurând un nivel ridicat de siguranță în utilizare.

    Funcție de tăiere pentru ramuri mai groase

    Modelele HGE 18-50 și HGE 36-60 sunt prevăzute cu o funcție specială care facilitează tăierea ramurilor mai groase, întâlnite ocazional în gardurile vii.

    Acumulator puternic litiu-ion cu afișaj LCD

    Acumulatorul litiu-ion de 18 V sau 36 V afișează în timp real nivelul de încărcare și timpul de funcționare rămas, pentru o planificare mai bună a lucrului.

    Puncte forte ale trimmerului pentru gard viu HGE 36-60 Battery

    Trimmerul puternic pentru gard viu HGE 36-60 Battery este ideal pentru lucrări solicitante de tăiere. Datorită controlului vitezei în două trepte, poate fi ales modul potrivit în funcție de aplicație: viteză maximă sau putere maximă. În plus, funcția de tăiere pentru ramuri mai groase face față cu ușurință vegetației dense.

    Protecție pentru vârful lamei

    Protejează lama și previne deteriorarea pereților, marginilor sau solului.

    Funcție de tăiere

    Deosebit de practică pentru garduri vii cu ramuri mai groase.

    Mătură pentru gard viu

    Direcționează resturile rezultate din tăiere în fața utilizatorului, pe sol, în loc să rămână prinse în gardul viu.

    Controlul vitezei în două trepte

    În funcție de lucrare, poate fi aleasă viteză maximă sau putere maximă.

    Mâner rotativ

    Mânerul poate fi rotit la 180°, în mai multe poziții, pentru o manevrare confortabilă în orice direcție de tăiere.

    Platforma de baterii Kärcher Battery Power 36 V

    Bateria este interschimbabilă și compatibilă cu toate aparatele din platforma Kärcher Battery Power de 36 V.

    Caracteristicile trimmerului telescopic pentru gard viu

    Prelungitor telescopic

    Permite tăierea gardurilor vii înalte. Prelungitorul se montează și se demontează rapid, pentru depozitare compactă.

    Cap de tăiere reglabil

    Capul de tăiere poate fi înclinat în 4 poziții, până la 115°, permițând tăierea diferitelor forme ale gardului viu și o poziție de lucru confortabilă. Ideal pentru tăierea părții superioare a gardului.

    Mătură pentru gard viu

    Asigură ca resturile tăiate să cadă în fața utilizatorului, nu în interiorul gardului viu. Economisește timp și crește siguranța, deoarece crenguțele nu cad spre utilizator.

    În plus, trimmerele telescopice pentru gard viu cu acumulator oferă și următoarele avantaje:

    Funcție de tăiere

    Cu ajutorul acestei funcții se pot tăia și ramurile mai groase.

    Curea de umăr inclusă

    Distribuie greutatea uniform și reduce oboseala brațelor în timpul lucrului îndelungat.

    Protecție fixă pentru vârful lamei

    Protejează lama și previne deteriorarea solului sau a suprafețelor din jur.

    Puncte forte ale trimmerului telescopic PHG 18-45 Battery

    Trimmerul telescopic PHG 18-45 Battery elimină necesitatea folosirii scărilor. Capul de tăiere reglabil permite realizarea tuturor lucrărilor direct de la sol, fiind ideal pentru garduri vii înalte și late.

    Protecție pentru vârful lamei cu element pentru agățare pe perete

    Previne deteriorarea solului sau a clădirilor, iar capul de tăiere poate fi depozitat ușor prin agățare pe perete.

    Funcție de tăiere

    Partea frontală a trimmerului permite tăierea cu ușurință chiar și a ramurilor mai mari.

    Kärcher Battery Power 18 V

    Trimmerul poate fi utilizat cu orice baterie din platforma Kärcher Battery Power de 18 V.

    Cap de tăiere reglabil

    Capul de tăiere poate fi ajustat în 4 poziții, până la 115°, pentru tăiere ușoară și precisă a diferitelor forme ale gardului viu.

    Lamă șlefuită cu diamant

    Asigură tăieri curate și precise.

    Trimmer pentru gard viu HGE 18-45 Battery Set

    Ușor pentru o manevrabilitate confortabilă, fără efort: trimmerul pentru gard viu cu acumulator HGE 18-45 cu lamă diamantată pentru tăiere cu precizie.

    Tensiune: 18 V
    Lungime de tăiere: 45 cm
    Pas dinți: 18 mm
    Randament per acumulator încărcat: max. 250 m*
    Mâner rotativ: nu
    2 trepte de viteză: nu
    Mătură pentru gard viu: nu

    * Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power

    Trimmer pentru gard viu HGE 18-50 Battery Set

    Trimmerul pentru gard viu cu acumulator HGE 18-50: mânerul rotativ 180° și mătura pentru gard viu asigură o tăiere practică și eficientă.

    Tensiune: 18 V
    Lungime de tăiere: 50 cm
    Pas dinți: 22 mm
    Randament per acumulator încărcat: max. 325 m*
    Mâner rotativ: da
    2 trepte de viteză: nu
    Mătură pentru gardul viu: da

    * Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power

    Trimmer pentru gard viu cu prelungitor PHG 18-45 Battery

    Trimmerul pentru gard viu cu prelungitor PHG 18-45 elimină nevoia scării. Capul de tăiere ajustabil face posibilă tăierea din părți, de sus și de jos a gardurilor vii direct de la sol – ideal pentru gardurile înalte.

    Tensiune: 18 V
    Lumgime de tăiere: 45 cm
    Pas dinți: 18 mm
    Randament per acumulator încărcat: max. 250 m*
    Cap de tăiere ajustabil: da, 115°
    Mătură pentru gardul viu: da

    * Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power

    Kärcher Battery Power 36 V

    Trimmer pentru gard viu HGE 36-60 Battery Set

    Pentru garduri mari, alegeți trimmerul HGE 36-60 Battery cu acumulator puternic de 36 V pentru tăierea gardurilor fără cablu de alimentare. Echipat cu un mâner rotative 180°, mătură pentru gardul viu și 2 trepte de viteză: puternicul trimmer cu acumulator pentru gard viu HGE 36-60.

    Tensiune: 36 V
    Lungime de tăiere: 60 cm
    Pas dinți: 26 mm
    Randament per acumulator încărcat: max. 600 m*
    Mâner rotativ: da
    2 trepte de viteză: da
    Mătură pentru gard viu: da

    * Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power

    Platformele de acumulatori Kärcher Battery Power

    Aici găsești toate aparatele din platforma de acumulatori Kärcher Battery Power de 18 V.

    Trimmerul pentru gard viu este un produs al platformei de acumulatori Kärcher Battery Power de 18 V. Există multe alte produse cu care acumulatorii Battery Power pot fi utilizați.

    Platforma de acumulatori Kärcher Battery Power 36 V

    Aici găsești toate aparatele din platforma de acumulatori Kärcher Battery Power de 36 V.

    Dacă ai nevoie de mai multă putere pentru îngrijirea gardurilor vii și a arbuștilor, trimmerul pentru gard viu în varianta de 36 V este o alegere potrivită. Există, de asemenea, numeroase alte produse Kärcher cu care acumulatorii Battery Power de 36 V pot fi utilizați.

