Trusă de aspirație, 7,0 m | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.997-111.0Kit ideal de aspirație pentru pompele de grădină și alimentare cu apă. Include furtun de aspirație de 7 m, gata de conectare, rezistent, etanș, cu filtru de aspirație, supapă antiretur.
Lungime (m)
7
Dimensiune filet
G1
Diametru
3/4″
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
1.6
Greutate cu ambalaj (kg)
1.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
120 x 380 x 380
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
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