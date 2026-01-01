☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Trusă de aspirație, 7,0 m | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Furtun negru Kärcher, spiralat, cu conectori la ambele capete, așezat pe o suprafață albă.

    Trusă de aspirație, 7,0 m

    Cod produs: 2.997-111.0

    Kit ideal de aspirație pentru pompele de grădină și alimentare cu apă. Include furtun de aspirație de 7 m, gata de conectare, rezistent, etanș, cu filtru de aspirație, supapă antiretur.