Trusă de aspirație, 7,0 m | Kärcher

Furtunul de aspirație de 7 m rezistent, cu filtru de aspirație și diametru de 3/4" este ideal pentru a aspira apa din surse alternative și permite o sigilare sigură datorită principiului de etanșare PerfectConnect. Supapa de retur împiedică apa pompată să curgă înapoi, scurtând timpul de reaspirare. Kitul de aspirație poate fi conectat foarte ușor la partea de aspirație a pompelor de grădină, a pompelor de rapel electronice și a pompelor casnice pentru furnizarea apei în gospodării. Se poate utiliza ca extensie a furtunului de aspirație. Pentru pompele cu filet de conectare G1 (33,3 mm).

Furtun în spirală complet etanș, gata de racordare, cu filtru de aspirare și supapă de sens. Montarea simplă și rapidă la pompă pentru aspirarea apei.