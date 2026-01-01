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    Aspirator vertical VC 4 Cordless Premium myHome | Kärcher

    Aspirator vertical Kärcher cu accesorii, inclusiv perie rotativă, duză pentru spații înguste și perie pentru tapițerie.

    Aspirator vertical

    VC 4 Cordless Premium myHome

    Cod produs: 1.198-640.0