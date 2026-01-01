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    Aspirator vertical VC 6 Cordless Premium ourFamily | Kärcher

    Aspirator vertical Kärcher cu accesorii: încărcător, baterie, perie rotativă, duză pentru spații înguste și perie pentru tapițerie.

    Aspirator vertical

    VC 6 Cordless Premium ourFamily

    Cod produs: 1.198-680.0