VC 7 Cordless yourMax oferă o experiență de curățare îmbunătățită, beneficiind de o greutate redusă, un sistem de filtrare fără sac și un senzor inovator de praf. Transformând procesul de aspirare într-o experiență de curățare, VC 7 Cordless yourMax impresionează prin tehnologia de vârf, caracteristicile extinse și operabilitatea convenabilă. Senzorul inovator de praf recunoaște nivelul de murdărie, ajustează puterea de aspirare și optimizează astfel durata de viață a bateriei, oferind până la 60 de minute de funcționare. Cu un motor BLDC puternic de 350 de wați și o tensiune a bateriei de 25,2 volți, aspiratorul asigură o aspirare fără efort. Funcția de amplificare adaugă o putere maximă de aspirare printr-o simplă apăsare a unui buton. Golirea ușoară a recipientului de praf cu un singur clic, designul ergonomic pentru acces în zone dificile și iluminarea cu LED a duzei active pentru podea, fac curățarea mai eficientă și mai plăcută. Cu diferite duze incluse, precum cea pentru spații inguste și cea 2 în 1 pentru tapițerie și mobilier, VC 7 Cordless yourMax se adaptează diverselor nevoi de curățare. Indicatorul de stare a bateriei și suportul de perete cu funcție de încărcare adaugă practicitate acestei experiențe avansate de curățare.

Tehnologia senzorului de praf. Detectarea automată a prafului și controlul puterii. Reglarea inteligentă a puterii pentru o durată de funcționare mai lungă. Aspirare intuitivă și fără efort. Tehnologie bine adaptată. Baterie puternică de 25,2 V, care se completează perfect cu duza de podea activă. Timp de funcționare optimizat de 60 de minute în modul normal. Motor de 350 W, duză activă pentru podea, Power Lock și sistem de filtrare fără sac în 3 etape. Sistem de filtrare conceput în mod practic. Sistem de filtrare în 3 etape, cu filtrare tip ciclon, filtru de admisie al aerului și filtru de igienă HEPA. Filtru de igienă HEPA (EN 1822:1998) pentru un aer de evacuare deosebit de curat. Golire simplă a filtrului cu un singur clic. Duză activă pentru podea. Preluare optimă a murdăriei cu ajutorul rolei cu motor. Manevrabilitatea extremă îl face foarte ușor de deplasat pe sub mobilier. Asigură o curățare fiabilă a suprafețelor. Controlul puterii în două trepte. Timp de funcționare suficient pentru a curăța gospodării mai mari. Modul de creștere a puterii opțional. Suport de perete, inclusiv opțiunea de încărcare. Cu ajutorul suportului de perete, dispozitivul poate fi depozitat rapid și ușor. Încărcare comodă prin simpla suspendare a aspiratorului. Afișaj intuitiv al informațiilor și al încărcării. Informații și mesaje de eroare prin intermediul unui afișaj LED ușor de citit. Afișarea stării bateriei. Ușor de folosit. Puterea poate fi reglată rapid și ușor pentru a se potrivi unei anumite aplicații. Modul de creștere a puterii opțional. Include funcția Power Lock pentru o utilizare ușoară.