☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    VJ 24 Handheld Lance de pulverizare variabilă | Kärcher

    Lance de curățare Kärcher, neagră, cu design ergonomic și detalii tehnice vizibile.

    VJ 24 Handheld Lance de pulverizare variabilă

    Cod produs: 2.644-057.0

    Lance de pulverizare variabilă cu articulație reglabilă la 360°: Dispozitivul portabil VJ 24 pentru KHB 5 Battery este ideal pentru curățarea zonelor greu accesibile.