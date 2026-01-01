VJ 24 Handheld Lance de pulverizare variabilă | Kärcher

Lancea de pulverizare variabilă VJ 24 cu ajustare jet la 360° poate ajunge cu ușurință în zonele greu accesibile. Tubul de extensie permite utilizatorului să lucreze ergonomic, iar distanța îl protejează de apa pulverizată. În plus, adaptorul Quick Connect dintre capul duzei și tubul de extensie permite utilizatorului să comute la un alt accesoriu Handheld Cleaner rapid și ușor, folosind o singură mână. VJ 24 Handheld este compatibil cu aparatul de spălat presiune cu acumulator KHB 5.

Articulație flexibilă Îmbinare reglabilă la 360°. Include tubul de extensie Pentru lucru ergonomic Jet plat de 25° Curățare minuțioasă și eficientă. Adaptor Quick Connect Simplu și rapid de înlocuit