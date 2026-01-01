VJ 24 Lance variabila de pulverizare la 360° Karcher | Kärcher

Lancea de pulverizare variabilă VJ 24 cu articulație reglabilă la 360° poate aborda cu ușurință zonele greu accesibile. Jetul plat integrat elimină murdăria în mod eficient, iar adaptorul cu conectare rapida permite trecerea rapidă și ușoară la un alt accesoriu, cu o singură mână. Pentru utilizare este necesară lancea de prelungire.

Articulație flexibilă Îmbinare reglabilă la 360°. Jet plat de 25° Curățare minuțioasă și eficientă. Adaptor Quick Connect Simplu și rapid de înlocuit