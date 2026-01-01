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    VJ 24 Lance variabila de pulverizare la 360° Karcher | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru curățare, cu design negru, format din două piese cilindrice interconectate.

    VJ 24 Lance variabila de pulverizare la 360°

    Cod produs: 2.644-172.0

    Lance de pulverizare variabilă cu articulație reglabilă la 360°: VJ 24 pentru aparatele Kärcher de curatat cu presiune medie, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.