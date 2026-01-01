Peria rotativă de spălare WB 130 Car & Bike de la Kärcher este potrivită pentru curățarea autovehiculelor și motocicletelor, datorită microfibrelor moi ale acesteia oferă rezultate impresionante de curățare. Rotația puternică garantează o curățare eficientă și temeinică. Accesoriul inovator interschimbabil Car & Bike poate fi schimbat rapid, ușor și fără contact cu murdăria, datorită manetei de eliberare. Datorită închiderii inteligente cu velcro, secțiunea de lavetă a accesoriului din două piese poate fi îndepărtată după curățare și spălată în mașină la 60 °C. Peria rotativă de spălare este potrivită pentru toate aparatele de spălat cu presiune din clasa Kärcher K 2 până la K 7. Dacă este necesar, se poate folosi și detergentul, care poate fi aplicat cu peria conectată la aparatul de spălat cu presiune. Cele două accesorii interschimbabile Universal și Home & Garden, disponibile separat, pentru peria rotativă de spălare WB 130 sunt potrivite pentru toate suprafețele netede și pentru suprafețele rezistente.

Cap rotativ de perie Curatare fina si eficace Schimbarea accesoriului prin intermediul pârghiei de eliberare Schimbarea mai rapidă și mai ușoară a accesoriului fără contact cu murdăria. Mâinile tale rămân întotdeauna curate. Alegeți accesoriul potrivit pentru diferite aplicații. Accesoriu inovator din microfibră cu sistem de fixare cu velcro, detașabil și lavabil Spălarea materialului la max. 60° C. Accesoriul este din nou gata de utilizare rapid și fără mari eforturi. În special curăță cu grija Ideal pentru curățarea suprafețelor sensibile, cum ar fi vopseaua. Aplicarea detergentului cu ajutorul periei conectate la aparatul de spălat cu presiune Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta Carcasă transparentă Experiența noua de curățare datorită capacului transparent. Suport integrat cu perii Reduce stropii de apă și protejează atât utilizatorul, cât și împrejurimile. Compatibil cu adaptorul furtunului de grădină Conexiune la furtunul de grădină, poate fi utilizat fără aparat de spălat sub presiune.