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    Aspirator Kärcher galben-negru cu furtun lung și perie, pe fundal alb.

    Premii și gamă exclusivă

    IF Design Award 2022

    Aspirator umed-uscat

    WD 1 Classic

    Cod produs: 1.628-411.0

    • Design compact cu depozitare practică a accesoriilor
    • Sac de filtrare din fleece
    • Funcție de suflare