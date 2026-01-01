Aspiratorul WD 1 Classic impresionează prin designul său compact și se distinge prin puterea mare de aspirare și eficiența energetică, având o putere nominală de numai 850 de wați. Aparatul obține rezultate excelente de curățare, indiferent de tipul de murdărie: uscată, umedă, fină sau grosieră. Acest aspirator umed/uscat are un rezervor de plastic rezistent, de 12 litri, un cablu de 3 metri și un furtun de aspirare de 1,8 metri cu mâner drept, o duză de podea, un filtru din spumă și un sac filtrant din fleece. În plus, aspiratorul dispune de o funcție practică de suflare, utilă în special în zonele greu accesibile. Suprafața de depozitare de pe capul aspiratorului este ideală pentru a păstra în siguranță unelte sau obiecte mici, precum șuruburi și cuie. Aspiratorul se remarcă și prin sistemul de închidere „Pull & Push”, care economisește spațiu, și prin mânerul de transport ergonomic, asigurând un transport confortabil.

Design compact Flexibil și multifuncțional Ergonomic Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș. Sac de filtrare din fleece Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului. Spațiu de depozitare Pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele. Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim. Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării Sistem de blocare „Pull & Push" Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului. Mâner pentru transportare ergonomică Permite transportarea convenabilă a aparatului