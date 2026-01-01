Fără cablu. Fără limite: Aspiratorul cu baterie WD 2-18 pentru aspirare umed și uscat funcționează pe platforma de baterii Kärcher de 18 V și oferă flexibilitate maximă, design compact și libertate de mișcare. Aparatul combină perfect un furtun de aspirare de 1,8 metri lungime și o duză de podea, poate îndepărta murdăria umedă, fină sau grosieră în cel mai scurt timp. Dispozitivul este echipat, de asemenea, cu un recipient robust din plastic de 12 litri, precum și cu un sac de filtrare din fleece. Depozitarea furtunului de aspirare economisește spațiu; pur și simplu îl prindeți în mod sigur de corpul dispozitivului. Alte caracteristici includ funcția practică de suflare pentru zonele în care nu este posibilă aspirarea, compartimentul de depozitare pentru unelte și obiecte mici, comutatorul rotativ pentru a porni și opri cu ușurință dispozitivul, mânerul de transport ergonomic, precum și sistemul de blocare "Pull & Push" care permite deschiderea și închiderea ușoară a recipientului. Setul include bateria Kärcher de 18 V/2,5 Ah și un încărcător.

Baterie de 18 V care poate fi schimbată Oferă posibilitatea de a lucra fără a fi nevoie de o sursă de alimentare și prin urmare, să atingă o libertate maximă de mișcare. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele din platforma de alimentare cu baterie Kärcher de 18 V. Depozitare practică a accesoriilor Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Dispozitiv compact Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului Economisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului. Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci. Spațiu de depozitare Pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu, de pe o suprafață cu pietriș. Sac de filtrare din fleece Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului. Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim. Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării Sistem de blocare „Pull & Push" Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului. Mâner pentru transportare ergonomică Permite transportarea convenabilă a aparatului