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    Aspirator umed-uscat WD 2 | Kärcher

    Aspirator Kärcher galben cu furtun negru, duză de podea, accesoriu pentru colțuri și sac de praf pe fundal alb.

    Aspirator umed-uscat

    WD 2

    Cod produs: 1.629-783.0