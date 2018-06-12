Aspiratorul umed și uscat WD 2 Plus V-12/6/18/C este aparatul perfect pentru casă, datorită consumului redus de energie, de numai 1000 W. Cu accesoriile sale speciale și sistemul de filtrare, este ideal pentru aspirarea murdăriei uscate, dar și a apei și a cioburilor de sticlă. Aspiratorul impresionează prin recipientul său robust din plastic de 12 l, cablul de 6 metri și furtunul de aspirare de 1,8 metri. Printre alte caracteristici se numără duza de podea comutabilă pentru curățarea în profunzime a covoarelor și a pardoselilor dure, o duză pentru tapiserie, 3 saci de filtrare din fleece și o zonă de depozitare pe capacul aparatului, funcția practică de suflare, comutatorul rotativ pentru pornire și oprire, un sistem de blocare "Pull & Push" pentru deschiderea și închiderea simplă a recipientului, precum și un mâner de transport ergonomic. De asemenea, tuburile și duza de podea pot fi depozitate convenabil pe bara de protecție.

Accesorii speciale pentru curățarea diferitelor tipuri de pardoseli și a mobilierului tapițat Rezultate bune de curățare Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării Sistem special de filtrare Pentru aspirarea murdăriei, apei și a cioburilor de sticlă Pentru activități diverse în jurul casei Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar. Depozitare practică a accesoriilor Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Dispozitiv compact Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș. Sac de filtrare din fleece Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului. Spațiu de depozitare Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele. Poziție practică de staționare În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim. Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării Sistem de blocare „Pull & Push" Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.