WD 3 Battery Premium Set cu un timp de funcționare de 15 minute. Starea bateriei este afișată întotdeauna pe afișajul LCD al bateriei. Aspiratorul multifuncțional cu baterie și puternic, conține un recipient din oțel inoxidabil robust și rezistent la impact în versiunea Premium. Oferă funcționalitatea completă ca a unui aspirator multifunctional. Datorită filtrului tip cartuș, murdăria umed și uscata poate fi aspirata ușor, fără a fi nevoie să schimbați filtrul. De asemenea, sunt incluse, funcția suflantă, mâner detașabil pentru fixarea accesoriilor, poziția de parcare pentru tubul de aspirare, duza de podea, sistem de blocare 'n' push", mâner ergonomic de transport și depozitarea accesoriilor extrem de practic. Setul WD 3 Battery Premium este parte a platformei de alimentare de 36V, permițând utilizarea bateriei sale în alte dispozitive cu platformă de 36V.

Acumulator înlocuibil de 36 V Oferă posibilitatea de a lucra fără a fi nevoie de o sursă de alimentare și prin urmare, să atingă o libertate maximă de mișcare. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele cu platforma de alimentare a bateriei de 36 V. Filtru special cu cartuș Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu dintr-un spatiu cu pietricele. Duza de podea și furtunul de aspirare Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării Mâner detașabil Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare. Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații. Poziție practică de staționare În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid Depozitare practică a accesoriilor Depozitare in siguranță și la îndemână a furtunului de aspirare și a accesoriilor pentru economisirea spatiului. Sistem de blocare „Pull & Push" Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului. Mâner pentru transportare ergonomică Aparatul este ușor și comod de transportat Roți mari de transport Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină.