Set-ul WD 3 alimentat cu baterie face posibilă funcționarea independentă de rețeaua de alimentare, dar cu funcționalitatea completă a unui aspirator multifunctional cu fir. Durata de lucru a bateriei este de 15 minute. Datorită tehnologiei în timp real, afișajul LCD al bateriei arată în permanență starea bateriei. Conține un recipient din plastic robust și rezistent la impact, cu o capacitate de 17 litri. Filtrul tip cartuș ajuta la ridicarea usoara a murdăriei uscată și umed - fără a fi necesar să schimbați filtrul. Datorită mânerului ușor demontabil, accesoriile pot fi atașate direct la furtunul de aspirare. Funcțiile suplimentare includ funcția de suflantă, sistemul de blocare Pull 'n' Push ", mâner ergonomic de transport și depozitare de accesorii extrem de practic. Datorită compatibilității cu platforma de 36 V, bateria poate fi folosită și la alte dispozitive Karcher.

Acumulator înlocuibil de 36 V Oferă posibilitatea de a lucra fără a fi nevoie de o sursă de alimentare și prin urmare, să atingă o libertate maximă de mișcare. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele cu platforma de alimentare a bateriei de 36 V. Filtru special cu cartuș Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu dintr-un spatiu cu pietricele. Duza de podea și furtunul de aspirare Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării Mâner detașabil Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare. Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații. Poziție practică de staționare În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid Depozitare practică a accesoriilor Depozitare in siguranță și la îndemână a furtunului de aspirare și a accesoriilor pentru economisirea spatiului. Sistem de blocare „Pull & Push" Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului. Mâner pentru transportare ergonomică Aparatul este ușor și comod de transportat Roți mari de transport Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină.