WD 3 P S V-17/4/20 este puternic și eficient din punct de vedere energetic, cu un consum de energie de numai 1000 W.Aspiratorul, precum și furtunul de aspirație și duza pentru podea Clips sunt perfecte pentru cele mai bune rezultate de curățare pentru murdăria fină sau grosieră. Aspiratorul impresionează prin designul său compact, cu un recipient din plastic robust de 17 l, cablu de 4 m, furtun de aspirație de 2 m și sac de filtru din fleece. Datorită filtrului cartuş, este posibilă aspirarea murdăriei umede şi uscate fără înlocuirea filtrului. Prin priza integrată cu întrerupător automat de pornire/oprire, unelte electrice, cum ar fi ferăstraie sau polizoare, pot fi conectate, iar murdăria rezultată poate fi aspirată direct. Funcția de suflare este utilă pentru curățarea zonelor greu accesibile. Furtunul este depozitat prin agățarea acestuia de capacul aspiratorului, economisind astfel spațiu. Cablul poate fi depozitat pe cârligul prevăzut. Sistemul de blocare „Pull & Push” permite deschiderea și închiderea simplă a containerului.

Priză cu mecanism de pornire/ oprire pentru utilizarea de scule electrice Murdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice. Filtru tip cartuș Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar. Depozitare practică pentru cablu și accesorii Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat. Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului Furtunul de aspirare poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu, fixându-l pe capacul aparatului Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci. Spațiu de depozitare Pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu, de pe o suprafață cu pietriș. Curățare delicată pentru suprafețe delicate sau obiecte sensibile. Sac de filtrare din fleece Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului. Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru. Mâner detașabil Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare. Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim. Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării