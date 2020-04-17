Aspriratorul special WD 3 S V-17/4/20 Workshop este o necesitate pentru micile ateliere, puternic și eficient din punct de vedere energetic, cu un consum de numai 1000 W. Atât aparatul, cât și furtunul de aspirare și duza de podea se potrivesc perfect pentru cele mai bune rezultate de curățare a murdăriei uscate, umede, fine sau grosiere. Aspiratorul umed și uscat impresionează prin designul său compact și prin recipientul robust din oțel inoxidabil de 17 l, cablul de 4 m, furtunul de aspirare de 2 m și sacul său de filtrare din fleece. Datorită filtrului cu cartuș dintr-o singură bucată, este posibilă aspirarea atât a murdăriei umede, cât și a celei uscate, fără înlocuirea filtrului. Funcția de suflare este utilă pentru curățarea zonelor greu accesibile. Furtunul se depozitează prin fixarea acestuia pe capacul aparatului, economisind astfel spațiu. Cablul poate fi depozitat pe cârligul destinat acestuia, tuburile și duzele de podea pe bara de protecție. Sistemul de închidere "Pull & Push" permite deschiderea și închiderea simplă a recipientului. Mânerul aspiratorului poate fi îndepărtat, iar accesoriul poate fi conectat direct la furtunul de aspirare. De asemenea, uneltele sau piesele mici pot fi așezate în zona de pe capul aparatului. Mânerul de transport de formă ergonomică permite un transport confortabil.

Accesorii speciale pentru curatarea bancului/ mesei de lucru Aspirarea in pronfunzime a bancului de lucru folosind o perie de aspirare cu peri moi Potrivit pentru zonele ce necesita ingrijire delicata Priză cu mecanism de pornire/ oprire pentru utilizarea de scule electrice Murdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice. Filtru tip cartuș Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar. Depozitare practică pentru cablu și accesorii Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat. Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului Economisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului. Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci. Spațiu de depozitare Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea murdăriei fără efort, de exemplu de pe suprafețele de pietriș. Curățare delicată pentru suprafețe delicate sau obiecte sensibile. Sac de filtrare din fleece Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului. Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru. Mâner detașabil Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare. Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.