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    Aspirator umed-uscat Karcher WD 3 16298000 | Kärcher

    Aspirator Kärcher galben cu accesorii: duză, sac de praf și filtru cilindric, pe fundal alb.

    Aspirator umed-uscat

    WD 3

    Cod produs: 1.629-800.0