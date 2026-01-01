☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aspirator umed-uscat Karcher WD 3 Premium Car Kit 16298440 | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu accesorii, sac de hârtie și filtru cilindric, pe fundal alb.

    Aspirator umed-uscat

    WD 3 Premium Car Kit

    Cod produs: 1.629-844.0