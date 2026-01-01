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    Aspirator umed-uscat Karcher WD 3 Premium 16298400 | Kärcher

    Aspirator Kärcher galben cu tub negru, sac de hârtie, filtru cilindric și accesoriu pentru colțuri.

    Aspirator umed-uscat

    WD 3 Premium

    Cod produs: 1.629-840.0