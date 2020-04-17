Aspiratorul umed-uscat WD 3 S V-17/4/20 cu un consum energetic de numai 1000 de wați are 4 saci de filtrare din fleece, precum și un sac de filtrare standard din fleece. Aparatul este echipat, de asemenea, cu o duză de podea, un recipient robust din oțel inoxidabil de 17 litri, un cablu de 4 metri, un furtun de aspirare de 2 metri, un mâner detașabil, un filtru cartuș, permițând astfel obținerea unor rezultate optime de curățare pentru murdărie uscată, umedă, fină sau grosieră. Filtrul cu cartuș dintr-o singură bucată permite aspirarea comodă a murdăriei uscate și umede, fără înlocuirea filtrului. Alte caracteristici: Mâner detașabil pentru aspirarea comodă în spații înguste, spațiu de depozitare redus și sigur pentru furtunul de aspirare, funcție practică de suflare, zonă de depozitare pe capacul dispozitivului pentru scule și piese mici, cârlig pentru cabluri, mâner ergonomic de transport, întrerupător rotativ pentru pornirea și oprirea dispozitivului și sistem de blocare "Pull & Push" pentru deschiderea și închiderea simplă a recipientului.

Filtru tip cartuș Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar. Depozitare practică pentru cablu și accesorii Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat. Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului Economisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului. Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci. Spațiu de depozitare Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea murdăriei fără efort, de exemplu de pe suprafețele de pietriș. Sac de filtrare din fleece Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului. Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim. Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării Sistem de blocare „Pull & Push" Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului. Mâner pentru transportare ergonomică Permite transportarea convenabilă a aparatului