WD 3 V-17/4/20 este puternic și eficient din punct de vedere energetic, având un consum de energie de doar 1000 W. Aspiratorul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt perfect potrivite pentru cele mai bune rezultate de curățare pentru murdărie uscată, umedă, fină sau grosieră. Aspiratorul umed-uscat impresionează prin designul său compact și un container robust din plastic de 17 litri, cablu de 4 metri, furtun de aspirare de 2 metri și sac de filtrare din fleece. Datorită filtrului cartuș, este posibil să se aspire atât murdăria umedă, cât și cea uscată fără înlocuirea lui. Funcția de suflare este utilă pentru curățarea zonelor greu accesibile. Furtunul este depozitat prin fixarea lui pe capac, economisind astfel spațiu. Cablul poate fi depozitat pe cârligul special conceput, tuburile și duzele de podea pe bara de protecție. Sistemul de blocare "Pull & Push" permite deschiderea și închiderea simplă a containerului. Mânerul aspiratorului poate fi înlăturat și accesoriul poate fi conectat direct la furtunul de aspirare. De asemenea: Uneltele sau piesele mici pot fi așezate pe capacul aspiratorului. Mânerul ergonomic permite transportul confortabil.

Filtru tip cartuș Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar. Depozitare practică pentru cablu și accesorii Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat. Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului Furtunul de aspirare poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu, fixându-l pe capacul aparatului Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci. Spațiu de depozitare Pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș. Sac de filtrare din fleece Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului. Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim. Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării Sistem de blocare „Pull & Push" Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului. Mâner pentru transportare ergonomică Permite transportarea convenabilă a aparatului