WD 3 V-17/4/20 este puternic și eficient energetic, cu o putere nominală de doar 1.000 W. Aspiratorul, furtunul de aspirare și duza de podea Clips sunt perfect coordonate pentru rezultate excelente la aspirarea murdăriei uscate sau umede, fine ori grosiere. Aspiratorul umed-uscat impresionează prin designul compact, recipientul robust din plastic de 17 l, cablul de 4 m, furtunul de aspirare de 2 m și sacul filtrant din fleece. Filtrul cartuș monobloc permite aspirarea murdăriei umede și uscate fără a fi necesară schimbarea filtrului. Funcția de suflare este utilă pentru curățarea zonelor greu accesibile. Furtunul poate fi depozitat compact prin agățare pe capul aparatului. Cablul se fixează pe suportul dedicat, iar tuburile și duza de podea pot fi depozitate pe carcasă. Sistemul de închidere Pull & Push permite deschiderea și închiderea ușoară a recipientului. Mânerul poate fi detașat pentru conectarea directă a accesoriilor la furtun, iar suprafața superioară a aparatului oferă spațiu practic pentru depozitarea uneltelor și pieselor mici. Mânerul ergonomic asigură transport confortabil.

Filtru tip cartuș Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar. Depozitare practică pentru cablu și accesorii Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat. Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului Furtunul de aspirare poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu, fixându-l pe capacul aparatului Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci. Spațiu de depozitare Pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș. Sac de filtrare din fleece Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului. Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim. Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării Sistem de blocare „Pull & Push" Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului. Mâner pentru transportare ergonomică Permite transportarea convenabilă a aparatului