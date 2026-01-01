Aspiratorul umed-uscat WD 3 V-17/4/35 este un dispozitiv puternic și eficient din punct de vedere energetic, cu un consum energetic de numai 1000 de wați. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea se potrivesc perfect între ele pentru a oferi rezultate excelente de curățare, fie că este vorba de murdărie uscată, umedă, fină sau grosieră. Aspiratorul este prevăzut cu o duză auto suplimentară pentru curățarea fără efort a suprafețelor textile și cu o duză extra-lungă pentru curățarea zonelor greu accesibile, inclusiv a spațiilor înguste. De asemenea, impresionează cu un design compact și atrăgător și cu un recipient din plastic de 17 l rezistent la impact. Aparatul este livrat standard cu un cablu de 4 m, un furtun de aspirare de 3,5 m cu mâner detașabil, o duză de podea, un filtru cu cartuș și un sac de filtrare din fleece. Mânerul poate fi detașat, iar accesoriile pot fi atașate direct la furtunul de aspirare pentru a facilita aspirarea, chiar și în spații înguste. Furtunul se depozitează pe corpul aparatului. Alte caracteristici: Un comutator rotativ pentru pornirea și oprirea dispozitivului, un sistem de blocare "Pull & Push" pentru închiderea și deschiderea ușoară a recipientului și un mâner de transport ergonomic.

Filtru tip cartuș Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar. Depozitare practică pentru cablu și accesorii Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat. Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului Economisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului. Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci. Spațiu de depozitare Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea murdăriei fără efort, de exemplu de pe suprafețele de pietriș. Sac de filtrare din fleece Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului. Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim. Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării Sistem de blocare „Pull & Push" Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului. Mâner pentru transportare ergonomică Permite transportarea convenabilă a aparatului