Aspirare fără limite: alimentat de două baterii de 18 V, aspiratorul WD 4-18 Dual Battery Set oferă un motor puternic de 36 V, combinând puterea de aspirare cu mobilitatea sporită. Parte din platforma Kärcher Battery Power de 18 V, acesta poate îndepărta rapid murdăria umedă, fină sau grosieră datorită furtunului de 2,2 m și duzei de podea. Cu un recipient robust de 20 litri din plastic, un sac filtrant din fleece și un filtru plat plisat, aspiratorul permite o utilizare non-stop fără a schimba filtrul. Tehnologia patentată face curățarea filtrului rapidă și igienică, fără contact direct cu murdăria. În plus, funcția de suflare este ideală pentru zonele greu accesibile. Aspiratorul este proiectat pentru depozitare compactă, cu spații speciale pentru furtun și accesorii. Alte funcții includ un mâner ergonomic și sistemul „Pull & Push” pentru deschiderea ușoară a recipientului. Două baterii și încărcătorul sunt incluse în set.

18 V + 18 V = 36 V de putere Motor puternic de 36 V alimentat de două baterii litiu-ion de 18 V. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Aspirator uscat și umed cu baterie, cu cea mai mare putere de aspirare din gama Kärcher Home & Garden. Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtrului Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu, de pe o suprafață cu pietriș. Depozitare practică a accesoriilor Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Dispozitiv compact Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului Economisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului. Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci. Sac de filtrare din fleece Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului. Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim. Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării Sistem de blocare „Pull & Push" Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului. Mâner pentru transportare ergonomică Permite transportarea convenabilă a aparatului