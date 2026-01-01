Puternic și portabil: Aspiratorul WD 4-18 S Dual Battery oferă o aspirare puternică, fiind alimentat de două baterii de 18 V, ceea ce asigură libertate maximă de mișcare. Parte a platformei Kärcher Battery Power de 18 V, aspiratorul pentru umed și uscat îndepărtează rapid murdăria umedă, fină sau grosieră. Are un recipient robust din oțel inoxidabil de 20 L, furtun de 2,2 m, duză de podea cu cleme, sac filtrant din fleece și filtru plisat plat, ideal pentru aspirarea neîntreruptă fără schimbarea filtrului. Tehnologia patentată permite îndepărtarea și curățarea rapidă a filtrului fără contact cu murdăria. Include funcție de suflare, depozitare compactă a furtunului, mâner ergonomic și sistem „Pull & Push” pentru acces facil la recipient.

18 V + 18 V = 36 V de putere Motor puternic de 36 V alimentat de două baterii li-ion de 18 V. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Aspirator uscat și umed cu baterie, cu cea mai mare putere de aspirare din gama Kärcher Home & Garden. Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtrului Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș. Depozitare practică a accesoriilor Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Dispozitiv compact Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului Economisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului. Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci. Sac de filtrare din fleece Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului. Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim. Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării Sistem de blocare „Pull & Push" Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului. Mâner pentru transportare ergonomică Permite transportarea convenabilă a aparatului