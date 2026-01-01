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    Aspirator umed-uscat Karcher WD 4 Premium 13481500 | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu rezervor metalic, furtun lung, accesorii de curățare, filtru și saci, pe fundal alb.

    Aspirator umed-uscat

    WD 4 Premium

    Cod produs: 1.348-150.0