Aspiratorul umed-uscat care merge cu un pas mai departe – WD 4 S Go!Further, ediție limitată de culoare neagră, realizat din 35% plastic reciclat¹⁾ și echipat cu accesorii exclusive, oferă rezultate excelente de curățare și un nivel ridicat de confort în utilizare. WD 4 S Go!Further, echipat cu duză pentru autoturisme și set de perii de aspirare, este extrem de puternic și eficient din punct de vedere energetic, având o putere de 1.100 W. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de pardoseală cu cleme sunt optim coordonate pentru a asigura rezultate optime de curățare. Aspiratorul este dotat cu un recipient robust din oțel inoxidabil, rezistent la impact, cu o capacitate de 20 litri, un cablu de 5 m, un furtun de aspirare de 2,2 m, duză de pardoseală, filtru plisat plat și sac filtrant din material textil (fleece). Datorită tehnologiei brevetate, filtrul aspiratorului umed-uscat poate fi îndepărtat rapid și ușor, în doar câteva secunde, pentru o curățare temeinică – fără contact cu murdăria. Acolo unde aspirarea nu este posibilă, funcția suplimentară de suflare oferă un ajutor eficient. Mânerul detașabil permite atașarea accesoriilor direct pe furtunul de aspirare. Furtunul poate fidepozitat compact pe capacul aparatului, iar tuburile și duza de pardoseală pot fi parcate rapid și comod pe bara de protecție.

Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtrului Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Depozitare practică pentru cablu și accesorii Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat. Caracteristici de sustenabilitate Design realizat din 35% plastic reciclat¹⁾ Pungile din plastic din ambalaj sunt realizate din minimum 50% material reciclat²⁾. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu, de pe o suprafață cu pietriș. Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului Economisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului. Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci. Sac de filtrare din pâslă cu sistem practic de închidere Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului. Poziție practică de staționare În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid Spațiu de depozitare Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele. Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim. Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării