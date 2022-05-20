Super puternic și eficient din punct de vedere energetic, cu 1000 W: Aspiratorul WD 4 S V-20/5/22, furtunul de aspirare și duza de podea cu sunt proiectate în mod optim pentru a obține cele mai bune rezultate de curățare. Murdăria umedă, uscată, fină sau grosieră este îndepărtată fără întrerupere, fără a schimba filtrul. Dispozitivul este livrat cu un recipient robust și rezistent la impact din oțel inoxidabil de 20 l, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirare de 2,2 metri, duză de podea, filtru plat plisat și un sac de filtrare din fleece. Datorită tehnologiei patentate, filtrul din aspiratorul umed și uscat poate fi îndepărtat ușor și rapid, în câteva secunde, pentru o curățare temeinică - fără a intra în contact cu murdăria. Acolo unde aspirarea nu este posibilă, funcția suplimentară de suflare ajută. Mânerul detașabil permite ca accesoriile să fie atașate direct la furtunul de aspirare. Furtunul poate fi depozitat compact pe capacul dispozitivului. De asemenea, tuburile și duza de podea pot fi depozitate rapid și comod pe bara de protecție. Printre alte avantaje se numără sistemul de blocare „Pull & Push” pentru deschiderea și închiderea ușoară a recipientului, precum și un mâner de transport ergonomic pentru transportarea comodă a aspiratorului.

Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtrului Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea suplimentară a filtrului. Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului Economisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului. Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci. Depozitare practică pentru cablu și accesorii Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat. Sac de filtrare din pâslă cu sistem practic de închidere Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu, de pe o suprafață cu pietriș. Poziție practică de staționare În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid Spațiu de depozitare Pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele. Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru. Mâner detașabil Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare. Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim. Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării