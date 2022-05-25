Datorită puterii mari de aspirare și eficienței energetice, WD 5 Control 25/5/22 oferă rezultate excelente de curățare pentru murdărie uscată, umedă, fină și grosieră. Prin atașarea telecomenzii 2-în-1 la furtunul de aspirare, aspiratorul umed/uscat poate fi pornit și oprit comod, fără a fi nevoie să te deplasezi până la aparat. Când lucrezi cu unelte electrice pe baterie, aspiratorul pornește automat datorită detectării automate a vibrațiilor, asigurând un flux de lucru neîntrerupt. Sistemul excelent de curățare a filtrului și tehnologia brevetată de scoatere a filtrului permit schimbarea filtrului pliat plat fără contact cu murdăria; apoi funcția de curățare a filtrului restabilește cu ușurință puterea de aspirare. Aspiratorul dispune și de funcția Power Control, pentru reglarea infinit variabilă a puterii de aspirare. Pe lângă aspirarea puternică, există și o funcție practică de suflare pentru sarcini de curățare mai delicate. WD 5 Control 25/5/22 are un recipient generos din plastic de 25 litri, cablu de 5 metri și furtun de aspirare de 2,2 metri. În plus, furtunul, cablul și accesoriile pot fi depozitate direct pe aparat, pentru comoditate și economisire de spațiu.

Control de la distanță 2-în-1 Funcția 1: permite pornirea/oprirea aspiratorului prin Bluetooth direct de pe telecomanda de pe furtun. Telecomandă 2-în-1: detectare automată a vibrațiilor Funcția 2: pornire/oprire automată prin detectarea vibrațiilor sculei electrice cu acumulator. În modul automat, aspiratorul mai funcționează câteva secunde după oprirea sculei pentru a colecta tot praful. Controlul puterii (Power Control) Puterea de aspirare poate fi reglată continuu (min. la max.) prin comutatorul rotativ. Curățarea filtrului și tehnologie brevetată de demontare a filtrului Jeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton. Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș. Curățare delicată pentru suprafețe delicate sau obiecte sensibile. Frână pentru roțile de ghidare Aspiratorul este stabil chiar și pe pante de până la 10°. Depozitare pentru furtun, cablu și accesorii pe capul aparatului Furtunul poate fi depozitat pe capul aparatului. Opțiuni de atașare pentru stângaci și dreptaci. Depozitare sigură și accesibilă pentru accesorii. Cablul poate fi stocat pe cârligele integrate. Sac de filtrare din fleece Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului. Poziție practică de staționare În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații. Caracteristici de sustenabilitate Design cu 20% plastic reciclat¹⁾.