Descoperă curățenia fără efort cu WD 5 Control P 25/5/22, care face față cu brio murdăriei uscate, umede, fine și grosiere, oferind rezultate impecabile datorită puterii mari de aspirare și eficienței energetice. Bucură-te de libertate maximă cu telecomanda inovatoare 2-în-1: aspiratorul umed/uscat poate fi pornit și oprit comod prin telecomandă Bluetooth sau poate porni automat atunci când folosești unelte electrice fără fir, datorită funcției de detectare a vibrațiilor. Tehnologia brevetată de scoatere a filtrului permite înlocuirea filtrului pliat plat fără contact cu murdăria, iar funcția de curățare a filtrului restabilește rapid puterea maximă de aspirare. Priza integrată pentru unelte face ca WD 5 Control P să fie partenerul ideal și pentru unelte electrice cu fir. Reglează puterea de aspirare la orice treaptă cu funcția Power Control și folosește funcția practică de suflare pentru sarcini de curățare mai delicate. Aspiratorul dispune de un recipient robust de 25 litri, cablu de 5 metri, furtun de aspirare de 2,2 metri și frână pe roți pentru siguranță sporită. În plus, furtunul, cablul și accesoriile pot fi depozitate inteligent direct pe aparat, pentru confort și economiede spațiu.

Control de la distanță 2-în-1 Funcția 1: permite pornirea/oprirea aspiratorului prin Bluetooth direct de pe telecomanda de pe furtun. Telecomandă 2-în-1: detectare automată a vibrațiilor Funcția 2: pornire/oprire automată prin detectarea vibrațiilor sculei electrice cu acumulator. În modul automat, aspiratorul mai funcționează câteva secunde după oprirea sculei pentru a colecta tot praful. Priză suplimentară pentru lucrul cu scule electrice cu fir Murdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice. Controlul puterii (Power Control) Puterea de aspirare poate fi reglată continuu (min. la max.) prin comutatorul rotativ. Curățarea filtrului și tehnologie brevetată de demontare a filtrului Jeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton. Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu, de pe o suprafață cu pietriș. Curățare delicată pentru suprafețe delicate sau obiecte sensibile. Frână pentru roțile de ghidare Aspiratorul este stabil chiar și pe pante de până la 10°. Depozitare pentru furtun, cablu și accesorii pe capul aparatului Furtunul poate fi depozitat pe capul aparatului. Opțiuni de atașare pentru stângaci și dreptaci. Sistem de control al filtrului pentru o putere de aspirare constant ridicată Sac de filtrare din fleece Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului. Caracteristici de sustenabilitate Design cu 20% plastic reciclat¹⁾.