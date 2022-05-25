Curățenia devine simplă – WD 5 Control P S 25/5/22, puternic și eficient energetic, oferă întotdeauna rezultate excelente pentru murdărie uscată și umedă. Bucură-te de libertate maximă cu telecomanda 2-în-1: pornește și oprește aspiratorul comod prin telecomandă Bluetooth. Ce îl diferențiază? Atunci când folosești unelte electrice fără fir, aspiratorul pornește și se oprește automat datorită funcției de detectare a vibrațiilor. Datorită tehnologiei brevetate de scoatere a filtrului, înlocuirea filtrului pliat plat este igienică și fără contact cu murdăria. Dacă puterea de aspirare scade, sistemul inteligent de curățare a filtrului o restabilește rapid, astfel încât poți lucra fără întreruperi. Cu funcția Power Control, poți regla puterea de aspirare la orice nivel, adaptând-o la fiecare sarcină. Lichidele aspirate pot fi golite cu ușurință folosind șurubul de golire. Funcția de suflare oferă soluția ideală pentru curățarea suprafețelor delicate sau pentru îndepărtarea prafului din colțuri. Aspiratorul umed/uscat dispune de un recipient robust din oțel inoxidabil de 25 litri, cablu de 5 metri, furtun de aspirare flexibil de 2,2 metri și priză pentru unelte.

Control de la distanță 2-în-1 Funcția 1: permite pornirea/oprirea aspiratorului prin Bluetooth direct de pe telecomanda de pe furtun. Telecomandă 2-în-1: detectare automată a vibrațiilor Funcția 2: pornire/oprire automată prin detectarea vibrațiilor sculei electrice cu acumulator. În modul automat, aspiratorul mai funcționează câteva secunde după oprirea sculei pentru a colecta tot praful. Priză suplimentară pentru lucrul cu scule electrice cu fir Murdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice. Controlul puterii (Power Control) Puterea de aspirare poate fi reglată continuu (min. la max.) prin comutatorul rotativ. Curățarea filtrului și tehnologie brevetată de demontare a filtrului Jeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton. Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Buson de golire Golirea unor cantitati mari de apa, cu economie de timp si energie. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Curățare delicată pentru suprafețe delicate sau obiecte sensibile. Frână pentru roțile de ghidare Aspiratorul este stabil chiar și pe pante de până la 10°. Depozitare pentru furtun, cablu și accesorii pe capul aparatului Furtunul poate fi depozitat pe capul aparatului. Opțiuni de atașare pentru stângaci și dreptaci. Depozitare sigură și accesibilă pentru accesorii. Cablul poate fi stocat pe cârligele integrate. Caracteristici de sustenabilitate Design cu 20% plastic reciclat¹⁾.