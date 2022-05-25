Curățenie fără efort – WD 5 Control S 25/5/22. Aspiratorul umed/uscat puternic și eficient energetic oferă rezultate excelente pentru murdăria uscată, umedă, fină și grosieră. Bucură-te de libertate maximă cu inovatoarea telecomandă 2-în-1: pornește și oprește aspiratorul convenabil prin telecomandă Bluetooth. Ce îl diferențiază? Atunci când folosești unelte electrice fără fir, aspiratorul se activează și se oprește automat datorită detectării vibrațiilor. Datorită tehnologiei brevetate de scoatere a filtrului, înlocuirea filtrului pliat plat se face igienic și fără contact cu murdăria. Dacă puterea de aspirare scade, sistemul inteligent de curățare a filtrului o restabilește rapid, astfel încât să poți lucra fără întreruperi. Cu funcția Power Control, poți regla puterea de aspirare la orice nivel, adaptând-o la fiecare sarcină. Lichidele aspirate pot fi evacuate ușor prin intermediul șurubului de golire. Funcția de suflare este ideală pentru curățarea suprafețelor delicate sau pentru îndepărtarea prafului din colțuri. Aspiratorul are un recipient robust din oțel inoxidabil de 25 litri, cablu de 5 metri și furtun flexibil de aspirare de 2,2 metri.

Control de la distanță 2-în-1 Funcția 1: permite pornirea/oprirea aspiratorului prin Bluetooth direct de pe telecomanda de pe furtun. Telecomandă 2-în-1: detectare automată a vibrațiilor Funcția 2: pornire/oprire automată prin detectarea vibrațiilor sculei electrice cu acumulator. În modul automat, aspiratorul mai funcționează câteva secunde după oprirea sculei pentru a colecta tot praful. Controlul puterii (Power Control) Puterea de aspirare poate fi reglată continuu (min. la max.) prin comutatorul rotativ. Curățarea filtrului și tehnologie brevetată de demontare a filtrului Jeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton. Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Buson de golire Golirea unor cantitati mari de apa, cu economie de timp si energie. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu, de pe o suprafață cu pietriș. Curățare delicată pentru suprafețe delicate sau obiecte sensibile. Frână pentru roțile de ghidare Aspiratorul este stabil chiar și pe pante de până la 10°. Depozitare pentru furtun, cablu și accesorii pe capul aparatului Furtunul poate fi depozitat pe capul aparatului. Opțiuni de atașare pentru stângaci și dreptaci. Depozitare sigură și accesibilă pentru accesorii. Cablul poate fi stocat pe cârligele integrate. Sistem de control al filtrului pentru o putere de aspirare constant ridicată Sac de filtrare din fleece Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului. Caracteristici de sustenabilitate Design cu 20% plastic reciclat¹⁾.