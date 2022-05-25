Aspiratorul WD 5 P S V-25/5/22 cu aspirare uscată și umedă obține cele mai bune rezultate de curățare posibile, menținând în același timp un consum de energie de numai 1100 de wați, pentru murdărie uscată, umedă, fină și grosieră. Aparatul este dotat cu un recipient robust din oțel inoxidabil de 25 de litri, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirare de 2,2 metri lungime, o duză de podea comutabilă, un filtru plat plisat și un sac de filtrare din fleece. Uneltele electrice pot fi conectate cu ușurință la priza de alimentare cu întrerupător automat de pornire/oprire. Murdăria rezultată în urma tăierii cu ferăstrăul sau a șlefuirii este aspirată direct. Comutatorul rotativ poate fi utilizat pentru a regla puterea de aspirare în funcție de necesități. Datorită tehnologiei patentate de îndepărtare a filtrului, acesta poate fi îndepărtat în câteva secunde, evitându-se în același timp orice contact cu murdăria. Butonul de curățare a filtrului poate fi apăsat pentru a curăța rapid și eficient filtrul. Mânerul detașabil cu protecție electrostatică permite atașarea accesoriilor direct la furtunul de aspirare. Furtunul poate fi fixat pe capacul aparatului pentru o depozitare care economiseste spatiu. Spatiul de depozitare de pe bara de protecție permite ca tuburile și duza de podea să fie, de asemenea, depozitate rapid și convenabil atunci când se ia o scurtă pauză de la lucru.

Priză cu mecanism de pornire/ oprire pentru utilizarea de scule electrice Murdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice. Curățarea eficientă a filtrelor Jeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton. Randamentul de aspirare este refacut rapid Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtrului Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului. Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci. Depozitare practică pentru cablu și accesorii Pastrare economica, sigura si la indemana, a accesoriilor livrate. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș. Curățare delicată pentru suprafețe delicate sau obiecte sensibile. Sac de filtrare din fleece Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului. Mâner detașabil Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare. Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații. Poziție practică de staționare În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim. Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării