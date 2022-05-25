Aspiratorul WD 5 P V-25/5/22 umed și uscat, cu un consum de 1100 de wați, obține rezultate perfecte de curățare a tuturor tipurilor de murdărie, uscată sau umedă, fină sau grosieră. Aparatul este dotat cu un recipient de plastic de 25 de litri, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirare de 2,2 metri lungime, o duză de podea comutabilă, un filtru plat plisat și un sac de filtrare din fleece. Priza de alimentare integrată cu întrerupător automat de pornire/oprire permite conectarea uneltelor electrice. Murdăria rezultată în urma tăierii cu ferăstrăul sau a șlefuirii este aspirată direct. Comutatorul rotativ poate fi utilizat pentru a regla puterea de aspirare în funcție de necesități. Datorită tehnologiei patentate de îndepărtare a filtrului, filtrul cu pliuri plate poate fi îndepărtat în câteva secunde, evitându-se în același timp orice contact cu murdăria. Butonul de curățare a filtrului poate fi apăsat pentru a curăța eficient filtrul și a restabili puterea de aspirare. Mânerul detașabil cu protecție electrostatică permite atașarea accesoriilor direct la furtunul de aspirare. Furtunul poate fi fixat la capacul aparatului pentru o depozitare care economisește spațiu. Spatiul de depozitare prevăzut pe bara de protecție permite ca tuburile și duza de podea să fie, de asemenea, depozitate rapid și convenabil atunci când se ia o scurtă pauză de la lucru.

Priză cu mecanism de pornire/ oprire pentru utilizarea de scule electrice Murdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice. Curățarea eficientă a filtrelor Jeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton. Randamentul de aspirare este refacut rapid Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtrului Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului. Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului Furtunul de aspirare poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu, fixându-l pe capacul aparatului Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci. Depozitare practică pentru cablu și accesorii Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș. Curățare delicată pentru suprafețe delicate sau obiecte sensibile. Sac de filtrare din fleece Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului. Mâner detașabil Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare. Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații. Poziție practică de staționare În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim. Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării