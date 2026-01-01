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    Aspirator umed-uscat Karcher WD 5 13481900 | Kärcher

    Aspirator Kärcher galben cu accesorii: duză, filtru și sac. Design compact, cu roți și mâner pentru transport.

    Aspirator umed-uscat

    WD 5

    Cod produs: 1.348-190.0